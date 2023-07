Roma: ‘salone’ di moto rubate e armi in garage, smontava le parti per rivenderle sul mercato nero (FOTO E VIDEO)

Se avete subito un furto di una moto a Roma è probabile che sia passata da lui. 49 anni, italiano, con una casa a Bracciano, è stato arrestato nelle scorse ore dai Carabinieri perché nel suo garage è stato rinvenuto un vero e proprio ‘salone’ di mezzi a due ruote, tra cui moto e scooter di grossa cilindrata, tutti di provenienza furtiva. Il 49enne era peraltro intento a ‘cannibalizzarne’ proprio una di queste, ovvero, probabilmente, l’ultimo veicolo sul quale era riuscito a mettere la mani. Non immaginando però che a bordo fosse rimasto un tablet, dotato di localizzazione GPS, che ha portato i Militari dritti da lui.

Ladro di moto seriale arrestato a Bracciano

E così i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano hanno arrestato l’uomo che ora è gravemente indiziato non solo di riciclaggio di veicoli rubati ma anche di detenzione illegale di armi. Sì perché nella sua abitazione i Militari hanno trovato anche un fucile, una pistola e delle cartucce, il tutto detenuto illegalmente. Ad incastrare il 49enne è stato come detto un segnale di localizzazione di un tablet lasciato a bordo di una moto rubata a Roma; grazie a questo i Carabinieri sono intervenuti presso una pertinenza dell’abitazione dell’uomo, a Bracciano, trovando la moto in questione a cui stava smontando alcune parti meccaniche e di carrozzeria.

Le altre moto rubate

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano hanno anche rinvenuto e sequestrato altre 5 moto e ben sette targhe di moto, risultate rubate tra maggio e giugno 2023 nella Capitale; il 49enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

