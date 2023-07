Roma: ennesimo “cimitero” di veicoli rubati, cannibalizzati e abbandonati scoperto nel VI Municipio: auto, scooter e perfino un camion (FOTO)

Ennesimo cimitero di veicoli abbandonati scoperto nel Municipio VI di Roma Capitale. Stavolta i mezzi rubati, dopo essere stati ‘cannibalizzati’ in alcuni casi, sono stati lasciati nell’area del Fosso San Giuliano, tra Castelverde e Corcolle: qui, lungo una stradina, sono stati rinvenuti diversi veicoli (o ciò che ne resta) abbandonati a poche decine di metri gli uni dagli altri. Tra questi una Fiat Panda, risultata rubata lo scorso anno, uno scooter e perfino un camion.

Veicoli rubati e abbandonati lungo Fosso San Giuliano a Roma Est

A scoprire il deposito di mezzi è stato ancora una volta Marco Doria, l’ex delegato all’ambiente e ai rifiuti del VI Municipio di Roma che ormai da tempo porta avanti il suo “mondezza tour” alla scoperta delle discariche abusive che popolano questo difficilissimo quadrante. Un’attività rischiosa, che gli è costata a più riprese minacce e gesti intimidatori, tra cui un pacco bomba fatto esplodere nella sua villa e un altro ordigno posizionato sotto la sua auto. Ma la sua battaglia per la legalità non arretra di un millimetro. E oggi, sabato 1 luglio, è arrivata l’ennesima scoperta. Sul posto è stato richiesto l’intervento della Polizia.

“Usato sicuro, rubato sicuro”

Doria, che ha ribattezzato questa iniziativa ironicamente sotto il nome di “Usato sicuro, rubato sicuro”, del resto non è nuovo a ritrovamenti di questo genere. Come quando nel gennaio scorso, grazie alla sua attività in prima linea, si imbatté nel cimitero di scooter SH cannibalizzati e abbandonati (alcuni erano stati dati anche alle fiamme, ndr) a Tor Bella Monaca; oppure, più recentemente, sulla Casilina, dove una mega struttura commerciale in disuso era stata trasformata in base di appoggio per smontare i veicoli di provenienza furtiva.

