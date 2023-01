Roma, cimitero di scooter SH rubati, cannibalizzati e bruciati scoperto a Tor Bella Monaca: 19 motoveicoli abbandonati (FOTO)

Un vero e proprio cimitero di scooter Honda SH è stato scoperto ieri mattina a Tor Bella Monaca, a Roma est, nel VI Municipio le Torri. Mezzi risultati rubati, alcuni ancora con attaccata la targa, buttati in un terreno lungo l’omonima via che attraversa questo quadrante insieme ad altra spazzatura (peraltro data alla fiamme). Con una particolarità: gli scooter sono risultati completamente cannibalizzati, privati cioè di tutte quelle parti buone per essere rivendute sul mercato nero, e buttati – per ciò che ne resta – tra l’erba. In tutto sono stati 19 i motoveicoli individuati e successivamente rimossi.

“Cimitero” di scooter SH rubati trovato a Tor Bella Monaca ieri 20 gennaio 2023

A scoprire il deposito di mezzi è stato Marco Doria che da tempo porta avanti il suo “mondezza tour” alla scoperta delle discariche abusive che popolano questo difficilissimo quadrante. Un’attività rischiosa, che gli è costata già minacce e alcuni gesti intimidatori, tra cui un pacco bomba fatto esplodere nella sua villa e un altro ordigno posizionato sotto la sua auto. Questa sua ultima scoperta apre inoltre alcuni interrogativi considerando che si tratta di carcasse di uno stesso modello di scooter (che è del resto uno dei più diffusi anche a Roma). Qualcuno, evidentemente, dopo aver sfruttato ogni singola parte “di valore” dei motoveicoli ha poi scelto questa zona per disfarsi di ciò che restava senza nemmeno premurarsi, in alcuni casi, di rimuovere le targhe. Già, ma chi? E quale mercato sommerso si cela dietro tutto questo? Intanto, dopo l’intervento della Polizia, allertata e giunta sul posto, è stato disposto il recupero dei mezzi, alcuni dei quali bruciati. I Vigili del Fuoco hanno invece provveduto a domare un principio d’incendio scoppiato nella discarica abusiva, con cumuli di rifiuti finiti in fiamme a poca distanza dai resti degli scooter.

Il mondezza tour di Marco Doria nel VI Municipio

In attesa che le indagini facciano il proprio corso abbiamo sentito proprio l’ex Delegato all’Ambiente e Rifiuti del VI Municipio di Roma. “Con il nostro “mondezza tour” nel Municipio VI abbiamo scoperto in 11 mesi 68 discariche abusive presenti in questo vasto territorio! Inoltre abbiamo fatto sequestrare oltre 25 Furgoni/Camion e fatto elevare multe per oltre 80.000€ dalla Polizia di Roma Capitale. E ancora: “Abbiamo individuato 74 Automobili rubate e 164 Motocicli, ai quali aggiungere chiaramente i 19 scooter di ieri mattina. Alcune persone in questi mesi sono state denunciate all’autorità giudiziaria per l’abbandono e sversamento di rifiuti. Di sicuro non ci fermeremo e continueremo a far emergere tutte queste situazioni!”. Ricordiamo che appena pochi giorni fa un altro deposito abbandonato di rifiuti di vario genere, tra cui auto e motorini nuovissimi rubati e cannibalizzati, era stato rinvenuto sempre a Tor Bella Monaca, in quel caso in via Priolo Gargallo.

