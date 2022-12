Roma, rubano auto e scooter, li cannibalizzano e poi li incendiano: trovate vetture pronte a essere ‘sacrificate’

Prosegue senza sosta il “Mondezza Tour” nel VI Municipio di Roma le Torri, dove l’ex delegato ai Rifiuti e all’Ambiente, Marco Doria, ormai da 4 mesi sta procedendo alla mappatura delle discariche abusive del territorio. E proprio durante il giro di oggi Doria si è imbattuto nell’ennesimo illecito, fermando appena in tempo un incendio.

Un’auto, di provenienza quasi certamente furtiva, era infatti pronta per essere bruciata dopo essere stata cannibalizzata. Poco distanti, altre vetture avevano già fatto la stessa sorte. “Ci troviamo in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca”, spiega Marco Doria. Accanto all’auto, a cui hanno tolto le ruote e altri pezzi, c’è una tanica di benzina”. I vetri della vettura, una Mercedes Classe A, sono tutti frantumati.

Auto e scooter incendiati

Dare alle fiamme auto e scooter non è certo una novità. Lunedì l’ultimo episodio in zona, in via Giovanni Battista Scorza. “Hanno dato fuoco a diversi mezzi, anche questi defraudati dei pezzi più preziosi o quantomeno utili per chi li aveva presi”, spiega Doria. Non si sa se ad agire siano sempre le stesse persone, anche se è probabile che la regia sia la stessa. “Ci sono tantissimi mezzi abbandonati nell’intero municipio, alcuni giacciono così da anni. La maggior parte sono sicuramente oggetto di furto. E molti hanno ancora la targa. Un degrado incredibile”.