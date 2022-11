Gran Ballo delle Debuttanti Venezia, l’ospite d’onore è il Principe Marco Andrea Doria, la madrina Patty Pravo

• la Fondazione Rubelli, antica e prestigiosa maison di tessuti, donerà la preziosa stoffa damascata Marco Polo per gli ambienti della Scuola Grande

• L’ Atelier Stefano Nicolao creerà gli abiti di scena per la direzione d’orchestra della serata della Maestra Silvia Casarin Rizzolo

• Tino Vettorello, chef della Mostra del Cinema, creerà per gli ospiti la Cena di Gala Gourmet ispirata al tema della serata

• La Cantina di vini Magnolia proporrà la sua gamma di pregiati vini che ci accompagnerà durante tutta la serata.

• L’Hotel Danieli, nell’anno della celebrazione dei suoi 200 anni, ospiterà l’incoronazione delle Debuttanti, prima della parata a San Marco

• Il Grancaffè Quadri, con i suoi quattrocento anni di storia, inviterà le/i Debuttanti per una Cioccolata calda dopo la parata/corteo in piazza San Marco

• I Gondolieri di Venezia porteranno in Gondola tra i canali di Venezia le/i Debuttanti da Piazza

San Marco alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Momenti di forte pathos per le/i Debuttanti

•. La ChamberOrchestra4U apriranno le danze per poi accompagnarle tutta la serata sulle note dei Waltzer e delle Polke più famosi e amati del mondo.

Fra i Partner tecnici della città di Venezia c’è anche AVA (Associazione Veneziana Albergatori) e VELA Partecipata del Comune di Venezia per la gestione dei grandi eventi della città.

Dopo la parte dell’evento riservata alle debuttanti e ai loro cavalieri, con l’Incoronazione all’Hotel Danieli, la Parata in Piazza San Marco e il Viaggio in gondola da San Marco alla Scuola Grande, la serata entra nel vivo, anche per tanti ospiti, nella sua prestigiosa location.

Ecco il programma:

• Red Carpet: l’arrivo in gondola è a Rio Marin, da lì un breve tratto a piedi sino al Red Carpet dell’ingresso della Scuola Grande di San Giovanni, e si inizia la serata danzante con l’aperitivo al Salone nobile di San Giovanni

• Nella seconda parte della serata dopo la cena di gala tutti gli ospiti saliranno al piano nobile per la premiazione dei due titoli Queen of the Waltz e King of the Waltz, che vinceranno la corona e i gemelli del Gran Ballo delle Debuttanti di Venezia, il premio targa e danzeranno protagonista un omaggio al Walzer declinato all’italiana tratto dal film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti: il walzer in fa di Giuseppe Verdi.

INIZIA LA MAGIA 07 Dicembre

Per le Debuttanti la magia del Gran Ballo delle Debuttanti di Venezia inizierà il giorno prima dell’evento: faranno con il loro Cavaliere la prova musicale e di coreografia della parata del corteo di entrata nella Scuola Grande di San Giovanni Evangelista e qualche giro di waltzer con l’orchestra dal vivo

L’INCORONAZIONE 8 Dicembre

Nell’Hotel dei Sogni, il più celebre e iconico di Venezia, l’Hotel Danieli scortata dal Cavaliere vivrà l’incoronazione, un momento glamour in cui verrà posata sul capo della Queen of the Waltz la Coroncina del Gran Ballo delle Debuttanti. L’Hotel Danieli è stato nella storia di Venezia il luogo magico di incontri che hanno fatto la storia come quello di Maria Callas e Onassis D’Annunzio e La Duse e molti altri. Orario: dalle 16.30 alle 17.30.