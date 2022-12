Roma, scaricano rifiuti tossici con il camion senza revisione: ex delegato ai rifiuti li coglie in flagrante

Continua il “mondezza tour” del VI Municipio di Roma le Torri da parte di Marco Doria, ex delegato ai rifiuti e all’ambiente. Doria, che ormai da questa estate sta battendo le strade dei vari quartieri del Municipio per mappare le varie discariche a cielo aperto e segnalare lo stato di degrado della zona, ieri mattina si è imbattuto in due autisti di furgoni che, impunemente, stavano svuotando il contenuto dei loro mezzi a bordo strada.

Doria ha quindi allertato la Polizia Locale di Roma Capitale per richiedere un intervento e, nel frattempo, ha intrattenuto i due “zozzoni”, fermati in due distinte occasioni.

Camion senza revisione pieno di elettrodomestici da smaltire illegalmente

Il primo è stato un furgone scoperto, “beccato” in via Arnaldo Brandizzi, a Tor Bella Monaca. Il mezzo era pieno di elettrodomestici – frigoriferi, lavatrici e addirittura anche una cucina a gas, non più funzionanti – che l’uomo alla guida, dopo essersi fermato in punto ritenuto “sicuro”, aveva iniziato a scaricare vocino ai cassonetti. Ma l’arrivo di Doria ha rovinato i suoi piani. “Ho chiamato i vigili”, racconta, che hanno fatto i controlli, appurando che, oltre all’illecito scarico di rifiuti, c’era anche la mancata revisione del mezzo su cui viaggiava.

Poco dopo, in via dell’Archeologia, un altro furgone, stavolta di quelli chiusi. “Ho visto che hanno scaricato i rifiuti, anche stavolta nei pressi dei cassonetti. Ma non erano di certo rifiuti urbani”. Anche qui si è ripetuto il copione, con Doria che ha chiamato la Polizia Locale e, nell’attesa, fotografato il furgone e preso la targa, per evitare di non avere prove nel caso il conducente decidesse di fuggire. “Ogni giorno trovo una discarica nuova. C’è di tutto. Dai cassonetti dati alle fiamme alle – come documentato più volte – tartarughe uccise e mangiate. Elettrodomestici buttati in strada, mobili, materassi. E poi lavori fatti male, come le strade appena asfaltate, dove i tombini restano scoperti con dislivelli anche di 20 centimetri”. Qual è la strada più sporca che ha visto finora? “Senza dubbio via Scozza. Vince il premio dell’anno come strada peggiore del VI Municipio”.