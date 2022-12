Un giorno di ordinaria follia a Tor Bella Monaca: mamma e figlia prese a martellate, a fuoco un’auto (e la carambola tra tre auto)

E’ stato davvero un giorno di “ordinaria follia” nel quadrante di Tor Bella Monaca a Roma. Ieri in effetti, lunedì 19 dicembre 2022, è successo davvero di tutto. Il fatto più grave, come vi abbiamo raccontato, ha riguardato purtroppo l’aggressione (al momento ancora senza un movente, né un responsabile) di due donne, mamme e figlia, colpite a martellate mentre si trovavano in strada. Ma non è stato l’unico fatto di cronaca: poco prima infatti un incidente stradale aveva coinvolto ben tre veicoli mentre invece nel pomeriggio un rogo ha mandato in fumo una macchina e uno scooter.

L’aggressione a mamma e figlia a martellate a Tor Bella Monaca

Ripercorriamo dunque la difficile giornata di un quadrante che, com’è noto, vive di una quotidianità oltremodo complessa. Stando alle informazioni disponibili l’aggressione si è consumata ieri poco prima delle 10.00 lungo Via Ferdinando Quaglia all’altezza del civico 150. Qui mamma e figlia, rispettivamente di 55 e 34 anni, sono state state colpite da ‘ignoti’ (tra le ipotesi quella che l’aggressione sia stata compiuta da un uomo poi dileguatosi) con un martello. Per entrambe è stato reso necessario il trasporto in Ospedale a seguito delle ferite riportate. Sul caso sono tuttora in corso gli accertamenti da parte della Polizia.

L’incidente in Via Acquaroni

Poco prima dell’aggressione il quartiere era stato teatro di un brutto incidente stradale anche se fortunatamente senza feriti. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate lungo Via Acquaroni e nell’impatto è rimasta coinvolta una terza vettura parcheggiata. Questa strada è da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti considerando che specie di notte i veicoli transitano ad alta velocità. E non a caso spesso si registrano incidenti come quello avvenuto ieri mattina.

L’incendio in Via Scozza

Ma non è finita qui. Nel primo pomeriggio, spostandoci in Via Giovanni Battista Scozza all’altezza del civico 19 – erano in questo caso circa le ore 13.15 – i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un incendio ad un’autovettura. Alta la colonna di fumo alzatasi in cielo con gli operatori che hanno impiegato circa un’ora per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona.