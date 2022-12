Paura in strada a Roma, aggredite mamma e figlia: entrambe finiscono in Ospedale, Polizia sul posto (FOTO)

Attimi di paura stamattina a Roma dove un’aggressione si è consumata in strada. Vittime due donne che sono poi state portate in Ospedale. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti: sul posto sono intervenute la Polizia di Stato e gli operatori sanitari del 118.

Aggressione in Via Ferdinando Quaglia oggi 19 dicembre

Il tutto è successo circa due ore fa quando mancavano pochi minuti alle 10.00. La zona è quella tra Torre Gaia e Tor Bella Monaca a Roma. Le vittime dell’aggressione, stando a quanto si apprende, sono due donne di 55 e 34 anni, madre e figlia. Secondo quanto ricostruito a seguito dell’aggressione, al momento avvenuta da parte di ignoti, queste ultime avrebbero riportato diverse ferite per le quali è stato reso necessario il trasporto in Ospedale dove sono state refertate in codice giallo.

Accertamenti in corso

In questo momento i poliziotti si trovano ancora sul posto. Si cerca di ricostruire l’accaduto e capire quale sia stato il motivo alla base dell’aggressione nonché, chiaramente, di risalire all’identità dell’autore (o più autori eventualmente). Al momento pertanto non si esclude alcuna pista. Proseguono in tal senso gli accertamenti degli Agenti.

