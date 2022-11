Roma, spari in strada nella notte a Tor Bella Monaca: 19enne ferito a un braccio

Ancora spari in strada a Roma. Vittima dell’agguato, o presunto tale, un ragazzo di 19 anni, incensurato. Il giovane – secondo il suo racconto – è stato ferito questa notte in via dell’Archeologia, intorno a mezzanotte e mezza. Sono stati esplosi alcuni colpi e uno ha colpito il giovane a un braccio.

Il giovane si è presentato al Pronto Soccorso del Policlinico di Tor Vergata quando la mezzanotte era passata ormai da quaranta minuti. A portarlo in ospedale un amico, fuggito non appena arrivato davanti all’entrata del pronto soccorso. Vedendo che il 19enne presentava una ferita da arma da fuoco, i sanitari hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine e sul posto è intervenuta la polizia, con una pattuglia del commissariato Romanina e una volante.

Spari a Roma, gambizzato in pieno giorno con un colpo di pistola

Le indagini

Il ragazzo presentava una brutta ferita al braccio sinistro. Ascoltato dagli agenti, il 19enne ha raccontato che poco prima stava camminando in via dell’Archeologia. Lì era stato avvicinato da un’auto con a bordo delle persone che avevano sparato. Il giovane è stato sottoposto a intervento chirurgico per l’asportazione del proiettile, ma non corre pericolo di vita.

Le indagini sono in carico agli agenti del commissariato Casilino. Il giovane, nonostante le condizioni precarie, ha raccontato quanto accaduto, senza però saper dire in quale punto sia esattamente successo. Al momento sono aperte tutte le ipotesi, da quelle di una vendetta a quella di un regolamento di conti, fino a uno scambio di persona.

L’accoltellamento pochi giorni prima

Tre giorni fa, sempre in via dell’Archeologia, un altro episodio di violenza. Un ragazzo di 14 anni anni era stato accoltellato a un braccio mentre passeggiava insieme a un amico 16enne vicino all’entrata del parco cittadino. Il ragazzo era stato colpito da uno sconosciuto, presumibilmente un tossicodipendente, senza alcun motivo apparente. L’uomo era poi fuggito senza lasciare traccia. Il 14enne, che aveva perso molto sangue, era stato soccorso e portato in ospedale per le cure del caso. Anche in questo caso era intervenuta la polizia, che sta indagando per risalire all’autore dell’aggressione.