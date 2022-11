Spari a Roma, gambizzato in pieno giorno con un colpo di pistola

Roma. Una mattinata come tante al Trullo, con le persone indaffarate con compere, commissioni, lavoro. Tutto nella norma nella mattinata di ieri, venerdì 4 novembre, finché ad un certo punto qualcosa ha squarciato la quiete del quartiere: uno sparo, un colpo di pistola a ciel sereno, nella mattinata, indirizzato verso un uomo. Succedeva a Via Buonconvento, per la precisione, dove la paura ha fatto tremare coloro che si trovavano da quelle parti e che hanno udito chiaramente un colpo partire e fendere l’aria.

Gambizzato un 44enne al Trullo

Ma non si è trattato di un colpo a vuoto, perché il suo obiettivo l’ha centrato: un uomo è stato raggiunto dal proiettile che l’ha colpito al calcagno, provocandogli una brutta ferita, per la quale ha avuto urgenza di ricovero in ospedale. La prima ipotesi, conoscendo anche i precedenti della vittima, un uomo classe ’78, è quella del regolamento di conti, in pieno giorno tra l’altro. Tutto accadeva mentre gran parte della città era alle prese con gli attivisti di Ultima Generazione che scagliavano minestre calde sui quadri di Van Gogh a Palazzo Bonaparte. Così, come detto, un uomo è stato gambizzato in via Buonconvento, una strada stretta e angusta, costeggiata dai palazzi residenziali che incrocia via del Trullo. Un solo proiettile, un avvertimento, forse, data la traiettoria e l’obiettivo centrato: colpito al tallone l’uomo ora si trova al San Camillo, e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, dopo la segnalazione, la Polizia per le indagini nel tentativo di risalire agli autori dell’azione criminosa.