Roma, attivisti imbrattano il quadro di Van Gogh con un passato di verdure

Roma. Le proteste degli attivisti per il clima non si fermano. Non solamente sulle strade, come già abbiamo avuto modo di raccontare nei giorni scorsi e anche nell’ultima ora, con una protesta che ha letteralmente ingolfato la tangenziale della città, con gli automobilisti furiosi che per poco non hanno innescato una vera e propria rissa in strada, ma anche in altri luoghi affollati. L’obiettivo delle proteste è quello di colpire luoghi ”sensibili”, con una grande concentrazione di persone, di modo che il messaggio abbia la massima risonanza mediatica. Per questo, oltre alle strade capitoline, anche i Musei vengono spesso presi di mira. L’ultimo colpo è avvenuto alla mostra presso Palazzo Bonaparte.

Il colpo degli ambientalisti a Palazzo Bonaparte

In esposizione, diverse opere del maestro Van Gogh, a Roma, che hanno attirato la curiosità di molti turisti e cittadini, con lo scopo di poter apprezzare da vicino le pennellate dell’artista. Ed è proprio qui che gli attivisti hanno deciso di mettere a segno la loro azione di protesta. Si tratta dei manifestanti di Ultima Generazione, che nella sede della mostra hanno imbrattato con una zuppa di verdura l’opera «Il seminatore» esposta, come anticipato, a Palazzo Bonaparte.

Imbrattato quadro di Van Gogh

Secondo le informazioni ricavate al momento, sull’opera del grande artista sarebbe stato scaraventato un passato di verdura. L’azione è stata condotta da quattro esponenti del movimento ambientalista Ultima generazione, sezione italiana di Extinction Rebellion, che negli ultimi giorni sta creando un vero e proprio scompiglio in città.

La foto in copertina dell’opera esposta a Palazzo Bonaparte è di we_meet_art (Instagram)