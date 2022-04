Roma, blitz di Extinction Rebellion al palazzo Eni, vernice sui vetri: interviene la Polizia

Blitz degli attivisti di Extinction Rebellion a Roma. Quattro persone hanno imbrattato con della vernice verde i vetri della recinzione esterna del palazzo dell’ENI situato nel Piazzale Enrico Mattei. Gli attivisti sono stati immediatamente bloccati e portati in Commissariato dalla Polizia. E’ successo pochi minuti fa.

Manifestazioni in tutta Italia

L’iniziativa di stamani non è un episodio isolato. In diverse città italiane gli attivisti del movimento hanno organizzato diverse manifestazioni di protesta. «In questi giorni degli “sciami” colorati ed in aperta ribellione per la vita stanno invadendo le città italiane, bloccando ripetutamente il traffico per alcuni minuti», si legge in un post sulla pagina di Extinction Rebellion Italia.

«Il disagio che questo comporta può essere spiacevole, ma dobbiamo farlo perché il disagio creato dalle devastazioni ambientali e dall’urgenza climatica è enormemente maggiore. Dobbiamo farlo noi persone comuni perché il governo e la politica istituzionale hanno fallito nel comunicare l’urgenza e nel tutelare la popolazione, continuando ad ignorare la scienza ed il grido di chi desidera solo garantire un futuro per sé e per la propria famiglia», chiosano gli attivisti.

Foto di repertorio