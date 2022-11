Roma, 14enne accoltellato a Tor Bella Monaca mentre passeggia nel parco

Stava passeggiando nei pressi del parco, in viale dell’Archeologia, quando è stato affiancato da un uomo che lo ha accoltellato, senza un motivo apparente. L’aggressione è avvenuta oggi, intorno alle ore 17:30, a Roma, in zona Tor Bella Monaca, ai danni di un ragazzo di appena 14 anni. Il 14enne era in compagnia di un amico di 16 anni quando è stato avvicinato da un tossicodipendente che lo ha colpito a un braccio con un coltello.

Accoltellato da uno sconosciuto

Il 14enne è stato ferito mentre stava entrando in uno dei giardinetti di Tor Bella Monaca. L’aggressore, dopo aver colpito il giovane, è scappato senza lasciare traccia. Il 16enne, vedendo l’amico ferito, ha immediatamente chiesto aiuto, chiamando il NUE 112. Sul posto sono giunte le volanti della Polizia di Stato e i sanitari del 118.

I due ragazzi hanno raccontato l’accaduto. Il 14enne è stato portato al pronto soccorso. La ferita, molto profonda, gli ha fatto perdere molto sangue, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini per ricercare l’autore dell’aggressione. Dal racconto dei due ragazzi si tratterebbe di un tossicodipendente. L’aggressione è avvenuta senza alcun motivo apparente.

Accoltellato 25enne

Un mese fa a poca distanza era stato accoltellato un 25enne. Un’aggressione ancora avvolta nel mistero. Il giovane, colpito da quattro fendenti che hanno sfiorato il fegato e il polmone, ha rischiato di morire. Ricoverato in condizioni gravissime al policlinico di Tor Vergata, è stato operato d’urgenza e dimesso dopo due settimane. La vittima, incensurata, non ha saputo fare agli investigatori motivazioni valide riguardo l’episodio, né indicazioni riguardo l’identità dell’aggressore.