Infiltrazioni nelle case popolari (ex Isveur) del Comune di Roma in Via di Torrenova: “Viviamo un dramma”

Problemi nelle case popolari ex Isveur, oggi gestite dal Comune di Roma, dove da tempo i residenti segnalano la presenza di copiose infiltrazioni d’acqua. In particolare (ma purtroppo non è l’unico caso) parliamo di uno degli stabili situato in Via della Tenuta di Torrenova al civico 120: qui, nonostante le numerose segnalazioni avanzate sia al Municipio che al Campidoglio nel tempo, fino ad oggi la situazione non è cambiata.

Il caso

“Della problematica tutti gli uffici sia Municipali fino ad arrivare in Campidoglio sono al corrente, ma nonostante gli sforzi di associazioni e cittadini nessuno si preoccupa minimamente di muovere un dito quantomeno per tamponare la situazione che preoccupa gli inquilini. In alcuni casi parliamo anche di alcune situazioni estremamente delicate con invalidità al 100% oppure con l’ossigeno terapia h24. Un dramma insomma“, ci spiega Massimiliano Scermino dell’Associazione Ra.di.ci. Le foto che abbiamo raccolto (riportate qui sotto) del resto solo eloquenti. Non solo. Già nel gennaio scorso l’Associazione aveva segnalato il problema sottolineando l‘assenza di manutenzione degli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica) in questione responsabile di copiose “infiltrazioni di acqua provenienti dalle dalle terrazze”. Le stesse per le quali, a distanza ormai di quasi un anno, non è stato posto in essere alcun intervento.

La segnalazione si aggiunge a quanto pubblicato da Il Corriere della Città nella giornata di oggi sempre in merito ad alcuni problemi riguardanti le case popolari gestite dal Comune di Roma in questo caso nel quadrante di Casal Bruciato. Qui, come documentato all’interno del nostro servizio, i disagi riguardano la totale assenza di acqua per alcuni appartamenti con la situazione – anche in questo caso senza nessun intervento da parte degli enti competenti – che si trascina irrisolta da mesi provocando enormi disagi alle famiglie (circa 70) coinvolte.