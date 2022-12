Aggressione a Tor Bella Monaca, madre e figlia colpite con delle martellate alla testa

E’ stata un’aggressione brutale, quella vissute da due donne all’interno di Tor Bella Monaca. Le signore, una mamma con la propria figlia, sarebbero state aggredite a colpi di martello da ignoti. La Polizia di Stato sta ancora indagando sul movente che avrebbe scatenato questa violenza immotivata, considerato pure come un colpo di martello sulla zona del cranio poteva benissimo rivelarsi fatale per entrambe le donne aggredite.

Madre e figlia aggredite a martellate a Tor Bella Monaca

Su via Ferdinando Quaglia, in zona Tor Bella Monaca, sono state aggredite una madre e la propria figlia a colpi di martello sul capo. L’età delle signore, è 55 per la mamma e 34 anni per la ragazza più giovani, Le due vittime sarebbero state aggredite questa mattina da un uomo, che le avrebbe colpite con dei colpi di martello a via Ferdinando Quaglia, all’altezza del civico 150. La follia del soggetto, sui cui si deve ancora accertare l’identità, sarebbe stata messa in atto intorno alle ore 10.

Sul posto, le donne hanno subito chiamato i soccorsi, con gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Casilino che si sono presentati sul posto. Sul luogo dell’aggressione, sono arrivate anche i sanitari del 118, che sono intervenuti sulle due donne ferite. Entrambe le vittime dell’aggressione, avevano riportato delle ferite alla testa, probabilmente causate dai colpi di martello sferrati dall’uomo. Per entrambe le signore, è stato necessario il trasferimento in ospedale, ovvero presso il Policlinico Tor Vergata.

Per tutte e due le signore, le ferite non hanno evidenziato situazioni gravi o che potessero compromettere la vita. Infatti, entrambe sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Saranno da chiarire le dinamiche dell’aggressione, che realmente potevano far scrivere oggi un articolo su una tragedia all’insegna dell’ennesimo femminicidio nello Stato italiano. Sarà la Polizia di Stato, con le proprie indagini, a chiarire le dinamiche di questa aggressione.