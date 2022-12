Spari a Roma, il motociclista si affianca e apre il fuoco: ferito 21enne, terrore in strada

Roma. Attimi di paura questa notte per un ragazzo tunisino di 21 anni il quale ha raccontato alla Polizia di essere stato vittima di un’aggressione a colpi di arma da fuoco. Refertato con una prognosi di venti giorni, sono subito scattate le indagini da parte degli agenti anche se, attualmente, le parole del ragazzo non hanno trovato riscontro nelle indagini.

Roma, le minacce dello stalker all’ex: “Ti sparo alla gola e uccido i tuoi genitori”

Gli spari questa notte in via dell’Archeologia

La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle cinque di questa notte quando una pattuglia del Reparto Volanti della questura, distretto Casilino, è giunta al Policlinico Casilino a seguito della segnalazione di una persona rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco. Giunti al nosocomio, gli agenti hanno ascoltato la versione della vittima, un 21enne di origini tunisine, il quale ha riferito loro che nel momento dei fatti si trovava in via dell’Archeologia insieme ad un conoscente. Nella fattispecie, intorno alle 3 di questa notte, i due erano a bordo di un’auto in sosta quando la vettura è stata affiancata da uno scooter. In sella a quest’ultimo c’erano due persone e uno di loro ha poi estratto una pistola ed esploso un colpo che ha centrato il ragazzo al braccio destro.

Le condizioni della vittima e le indagini

Il 21enne è rimasto ferito ma non in modo grave. Non è in pericolo di vita ma i sanitari gli hanno assegnato una prognosi di venti giorni. Una volta ascoltato il ragazzo, gli agenti hanno effettato il sopralluogo nella zona dov’è accaduto il fatto ma non hanno trovato alcun riscontro delle sue parole. Al momento nessuna ipotesi è esclusa ma i contorni della vicenda restano da chiarire. La polizia indaga.