Roma. ‘Dammi il portafoglio’, ma lui reagisce. Rapinatore spara colpi di pistola in strada

Momenti di terrore ieri pomeriggio a Roma, quando sono stati sentiti dei colpi di arma da fuoco. A sparare un rapinatore. E’ successo A Monteverde Vecchio. I fatti sono accaduti in via di San Pancrazio, nel parcheggio di un ristorante. Un uomo, appena terminata la cena, si stava dirigendo verso la sua auto per tornare poi a casa quando è stato avvicinato da un individuo.

Il rapinatore gli ha intimato di consegnare il portafogli, ma la vittima, istintivamente, ha reagito.

“Questa è una rapina”, ma lui reagisce. E il rapinatore spara

E’ iniziata quindi una breve colluttazione tra i due. Il rapinatore, che aveva una pistola in mano, ha fatto partire alcuni colpi. Uno di questi ha preso il finestrino di un’automobile parcheggiata. Vedendo che il colpo era ormai andato in fumo, il malvivente è fuggito. La vittima, invece, sotto choc, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno hanno effettuato i rilievi, cercando di trovare elementi utili per risalire al rapinatore.

