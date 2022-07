Roma, salta una tubazione: bomba d’acqua sul GRA e traffico in tilt (FOTO)

Roma, Grande Raccordo Anulare. Pensavamo di averle viste tutte invece la rottura della tubazione ci mancava. Il disservizio si è verificato poco prima dell’entrata della Galleria Appia e ha creato stupore ed apprensione negli automobilisti in transito in quel momento.

Si rompe una tubazione sul GRA: i fatti

Una grande ed inaspettato getto d’acqua ha letteralmente inondato il Grande Raccordo Anulare, poco prima dell’ingresso nella Galleria Appia. La rottura si è verificata nel primo pomeriggio di oggi ed oltre all’ingente spreco d’acqua — che in tempi di siccità è ancor più grave — i disagi per gli automobilisti non si sono fatti attendere, purtroppo.

Viabilità

Il guasto alla tubazione ha infatti dato luogo a dei forti rallentamenti e conseguenti code nel tratto della Galleria Appia in carreggiata esterna, direzione Fiumicino.

L’ironia sui social

Un episodio inconsueto quello che si è verificato oggi e che gli automobilisti protagonisti dell’accaduto non hanno esitato a commentare sui social. Infatti, tra un getto d’acqua e l’altro, non è mancato chi hanno ironizzato sull’accaduto.