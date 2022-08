Roma, «Scendi o ti ammazzo»: sale nell’auto di una donna e la minaccia con un coltello

Roma. Attimi di paura ieri per una donna nel quartiere Appio Claudio. Qui un malvivente è riuscito dapprima a salire nella sua auto e poi, con tanto di coltello, l’ha minacciata costringendo la vittima ad abbandonare la vettura. Il malintenzionato è poi scappato con la sua vettura, dove c’erano anche gli effetti personali e la borsa della malcapitata.

Paura all’Appio Claudio: donna minacciata in auto con un coltello

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio intorno alle 19, nel quartiere Appio Claudio e precisamente in via Sestio Calvino. Qui una donna di 34 anni che era appena salita a bordo della propria auto, è stata minacciata con tanto di coltello da un uomo che era riuscito anch’egli a salire, costringendola poi ad abbandonare la vettura che ha utilizzato per darsi alla fuga.

La denuncia

Come anticipato, all’interno dell’auto c’erano anche gli effetti personali della vittima, borsa e documenti compresi. Fortunatamente, oltre al grande spavento, la donna non ha riportato lesioni. Sul posto è poi intervenuta la Polizia mentre la 34enne ha sporto denuncia ai Carabinieri.