Roma: schiaffi e pugni alla ex ‘rinchiusa’ in auto | Donna salvata dalla Polizia

Forse si erano dati appuntamento per chiarire. Ma lui, dentro a quell’auto, non ci sarebbe dovuto proprio essere: l’uomo era infatti già destinatario di un divieto di allontanamento nei confronti della sua ex. E quando i toni della discussione si sono accesi lui ha iniziato a picchiarla. La vicenda arriva dall’Eur a Roma.

Una brutale aggressione all’interno di una macchina parcheggiata in strada. Questa la scena che si è trovato davanti un poliziotto in quel momento libero dal servizio. Vittima ancora una donna, con la notizia che arriva all’indomani dell’efferato femminicidio avvenuto ieri sempre a Roma.

L’agente non ci ha però pensato su due volte ed è subito intervenuto in soccorso della donna finita oggetto di schiaffi e pugni da parte dell’uomo che era con lei: e grazie al pronto intervento dei colleghi l’uomo è stato bloccato e arrestato.

Picchia la ex, arrestato uomo violento a Roma

Ma dietro a quella aggressione c’era dell’altro. I poliziotti infatti, a margine degli accertamenti sull’accaduto, hanno appurato che l’uomo, oltre a conoscersi con la donna in quanto suo ex compagno, era già gravato da un divieto di avvicinamento dai luoghi da lei abitualmente frequentati. Che evidentemente, pur se non ne conosciamo le motivazioni, aveva deciso di violare.

L’aggressione è avvenuta nei pressi di viale dell’Umanesimo, all’altezza di piazza Pakistan, praticamente a ridosso del Palaeur. E’ qui che l’agente, libero dal servizio come detto (appartenente al I° Reparto Mobile di Roma,ndr) ha notato una persona a bordo di un’autovettura in sosta che stava picchiando con schiaffi e pugni una donna, urlando svariate frasi aggressive nei confronti della stessa, impedendole inoltre di scendere dal veicolo.

L’arresto

Il poliziotto si è allora avvicinato alla coppia qualificandosi e l’uomo (di 43 anni, ndr) non gradendo per nulla la sua interferenza, ha iniziato prendersela anche con lui aggredendolo verbalmente. A quel punto l’agente ha contattato la sala operativa per chiedere il supporto di altri operatori poiché la situazione stava degenerando. Dopo pochi minuti sono giunte sul posto le altre volanti, ma l’uomo ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo fino al punto di scagliarsi contro gli agenti, opponendo una viva resistenza. Alla fine però è stato definitivamente bloccato e arrestato. Adesso deve rispondere dei reati di lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e perché inottemperante al provvedimento di divieto di avvicinamento. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato degli agenti.

Foto in alto di repertorio