Roma, schianto contro mezzo Ama: chi era Renzo Miconi Rocchi, il centauro morto

Stava tornando a casa da lavoro il 56enne Renzo Miconi Rocchi, rimasto vittima di un incidente mortale ieri mattina in via Casa Calda a Torre Maura a Roma. L’uomo, dipendente di una società di handling presso l’aeroporto di Fiumicino aveva finito il suo turno e si trovava in sella al suo scooter, un’Honda Silver Wing, quando è rimasto coinvolto in un terribile incidente contro un mezzo Ama. Uno scontro che non ha dato scampo al 56enne.

Renzo aveva diverse passioni, tra le tante moto e auto, e tra queste ultime la Mini Cooper d’epoca sembravano ricoprire un posto di rilievo, come testimoniano le foto che pubblicava sul suo profilo Facebook.

L’incidente

Domenica 23 giugno stava tornando a casa nel quartiere Alessandrino, a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine si è scontrato con un mezzo Ama in servizio. Uno urto violentissimo che ha sbalzato il 56enne dalla sua Honda.

Le indagini della Polizia locale per ricostruire la dinamica

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri e i sanitari del 118. Purttropo, però, per il centauro non c’era già più nulla da fare. La salma dell’uomo è stata trasportata all’obitorio di Tor Vergata a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore potrebbe disporre esame autoptico.

Il messaggio di cordoglio dell’Ama

Il conducente della municipalizzata, invece, è stato condotto in ospedale, anche per essere sottoposto ad alcoltest e drugtest, come di prassi. Intanto, però, l’Ama ha voluto mandare un messaggio di cordoglio ai familiari della vittima, rendendosi disponibile a collaborare alle indagini per la ricostruzione della dinamica del sinistro.