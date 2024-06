Roma, schianto tra ambulanza e macchina: autista del 118 estratto dalle lamiere

Scontro tra un’ambulanza e un’auto in via Serafini all’incrocio con via Togliatti a Roma, alle 11 e 20 di stamattina, domenica 30 giugno. La sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra VF 12/A di Tuscolano II.

sono Il conducente del 118 è rimasto incastrato nell’abitacolo – ilcorrieredellacitta.comQuando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno constatato che il mezzo di soccorso era ribaltato e il conducente si trovava incastrato all’interno dell’abitacolo.

Estratto dall’abitacolo l’autista del 118 ferito

In breve i vigili del fuoco sono riusciti a tirare fuori l’autista dell’ambulanza ferito ed era impossibilitato ad uscire. Una volta estratto lo hanno affidato alle cure dei colleghi del 118 che hanno provveduto a trasportalo immediatamente in ospedale.

Conducente dell’auto coinvolta in stato di shock

Il passeggero del mezzo di soccorso sanitario, invece, è uscito autonomamente, mentre il conducente dell’auto coinvolta nello scontro non sembra aver riportato alcuna conseguenza dall’impatto, seppure è stato accompagnato in ospedale visto che si trovava in stato di shock.

I rilevi per ricostruire la dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale per svolgere i rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e, quindi, le eventuali responsabilità.