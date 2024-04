Roma, schianto tra bus a Monte Mario: la pista del guasto meccanico

Lo schianto tra due autobus, ieri, che ha portato al ferimento di 18 passeggeri, tra i quali quattro in codice rosso e finanche una neonata di soli due mesi, ha indotto gli inquirenti ad avviare indagini serrate per cercare di risalire alle cause dell’incidente.

Una delle ipotesi possibili che sembra essersi fatta spazio in queste ore è che lo scontro tra i due mezzi sia stato provocato da un guasto meccanico dell’autobus Tpl, come riporta il Corriere della Sera. Il 998, partito da Monte Mario, sarebbe andato dritto andando a impattare con la fiancata dell’autobus Atac, il 913 che, in quel momento, era pieno di passeggeri.

Tra i 9 feriti anche una neonata

Tra i feriti più gravi la bimba di due mesi e la sua mamma, entrambe trasportate al Policlinico Gemelli, ma per fortuna non in pericolo di vita e altre due donne, di 49 e 54 anni ricoverate al Cristo Re e al San Filippo Neri, solo ferite lievi, per fortuna per le altre cinque persone coinvolte. E tra le persone trasportate in ospedale figurano anche i due autisti che verranno, come di prassi, sottoposti anche ad alcol-test e drug -test per verificare le loro condizioni al momento dello schianto.

L’indagine della Polizia locale e l’intervento del Sindaco

Sulla vicenda che ha coinvolto due autobus e due macchine, indagano gli uomini della Polizia locale del XIV Gruppo Monte Mario, mentre il sindaco Roberto Gualtieri segue con attenzione gli sviluppi delle indagini per riuscire a risalire alle cause del sinistro, dopo aver espresso la sua vicinanza alle persone coinvolte. Non resta che vedere quali saranno gli sviluppi delle indagini e se la Procura di Roma subentrerà con l’apertura di un fascicolo di indagine, nel quale si potrebbe ipotizzare il reato di lesioni colpose.