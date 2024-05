Roma, schianto tra un Tir e un autobus in Via della Pisana: “Vetri in frantumi e paura tra i passeggeri” | FOTO

Brutto incidente stamattina a Roma tra un bus di linea e un autoarticolato in via della Pisana: interviene la Polizia Locale. Grande paura tra i passeggeri e ingenti danni ai due veicoli, cosa è successo.

Momenti di paura stamattina a Roma in Via della Pisana teatro di un violento scontro tra un bus della Roma TPL (la linea 808, ndr) e un mezzo pesante. Per cause in fase di accertamento i due veicoli sono entrati in collisione all’altezza del civico 996 quando erano da poco passate le 8.30 di oggi martedì 21 maggio 2024. Lo schianto è stato piuttosto violento ed ha provocato ingenti danni ad entrambi i mezzi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dell’XI Gruppo Marconi.

Incidente tra bus e Tir a Roma oggi sulla Pisana

In questo momento sono ancora in corso i rilievi dell’incidente. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra Redazione non risulterebbero comunque feriti gravi ma chiaramente si attendono ulteriori aggiornamenti in merito. I caschi bianchi hanno proceduto nel frattempo alla messa in sicurezza dell’area e sono tuttora impegnati con la gestione della viabilità nella zona interessata.

Notizia in aggiornamento