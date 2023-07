Roma, sciopero sulla Metro A: ritardi e cancellazioni, linea chiusa fino alle 17

Roma. Mattinata di passione per i pendolari. Anche quest’oggi, venerdì 7 luglio, i disagi alla circolazione non sono, purtroppo mancati e coloro che usano quotidianamente i mezzi pubblici per andare in ufficio hanno dovuto fare i conti con ritardi e cancellazioni dei treni. A causa di uno sciopero la metro A è chiusa. Pertanto, sono possibili – fino alle ore 17 del pomeriggio – cancellazioni di corse sull’intera rete. Le metro B e C restano attive.

Sciopero 7 luglio, trasporto pubblico a rischio: chi si ferma a Roma? Quali sono i servizi garantiti?

Metro A chiusa per via dello sciopero

Le ultime corse delle metropolitana A sono state effettuate intorno alle 8.30, dopodiché il servizio era in procinto di chiudere. Come rende noto Atac sui propri profili social, il disservizio è circoscritto alla prima linea metropolitana. Restano infatti attive le altre linee e sul resto della rete il servizio prosegue. Nella fattispecie, il servizio della metro A dovrebbe esser chiuso da pochi minuti, all’arrivo delle ultime corse. Numerose le domande che in questo momento affollano la mente dei pendolari, facendo capolino sulla piattaforma di Atac: “La metro B1 è aperta? C’è grande adesione (in riferimento all’agitazione)”? Chiede un utente, al quale ne fa seguito un altro: “C’è possibilità che venga riaperta nel pomeriggio o si prevede chiusura fino alle 17”?

L’agitazione

Lo sciopero previsto per oggi era stato annunciato. Infatti, nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali di categoria hanno messo l’accento su temi come il rinnovo dei contratti, motivi per i quali i lavoratori incroceranno le braccia più volte nel corso del mese. L’agitazione, di 24 ore, assicurerà comunque i servizi minimi e le consuete fasce di garanzia. Nella fattispecie, lo sciopero inizierà dalla mattinata alle 8.30 per poi riprendere dalle 17 alle 20. La protesta coinvolgerà anche Roma Tpl, per questo l’interruzione di servizio toccherà anche i collegamenti di altri operatori in regime di subaffidamento. Possibili disagi sui collegamenti Cotral, compreso il servizio di bus notturno.