Roma, scompare Sara Marullo: l’appello per ritrovare la Presidentessa dell’associazione Amici del Parco Carlo Felice

Roma, ancora attive le ricerche di Sara Marullo. La Presidentessa di Amici del Parco Carlo Felice è scomparsa da venerdì sera.

Nessuna indicazione su dove andasse, né tantomeno indizi, solo segni particolari – come due cicatrici: una sulla gamba destra, l’altra sull’arcata sopracciliare. Sempre dal lato destro – questo è quello su cui ancora è possibile basarsi per quanto riguarda Sara Marullo. Presidentessa dell’Associazione Amici del Parco Carlo Felice, scomparsa venerdì sera, di cui ancora non c’è traccia. La donna, 59 anni, non ha lasciato detto dove andava. Da allora la confusione è totale.

Subito in allerta i Carabinieri della caserma di San Giovanni. Le ricerche proseguono senza sosta: si battono i luoghi che frequentava principalmente. I colleghi non sanno davvero dove possa essere: l’Associazione rientra nel novero dei luoghi più presenti nella sua vita, poi sembra poco altro. Non abbastanza per arrendersi, pensano i suoi cari, che utilizzano la Rete per fare gruppo e diramano un comunicato ufficiale attraverso la pagina della realtà sociale: “157 centimetri per 57 chilogrammi, in ottima salute”.

Roma, è scomparsa Sara Marullo: continuano le indagini, il comunicato dei colleghi

Questa la descrizione da cui partire, dopo aver fatto menzione delle cicatrici sulla gamba e sul sopracciglio. La famiglia, il figlio e il compagno sono terribilmente preoccupati. “Una cosa che non aveva mai fatto prima” – si legge su Facebook – poi la conclusione: “Manchi terribilmente”. Grido a cui si uniscono anche amici e colleghi che ancora non riescono a spiegarsi una situazione del genere. I fratelli Marullo stanno attivando le ricerche anche al di fuori della Capitale, ma non sembrerebbe esserci stato alcun avvistamento. Le ricerche continuano, ma restano – per il momento – senza risposta.

La donna sembrerebbe essere stata un’attivista sempre presente e scrupolosa. Ogni gesto calcolato: una vita piena, ragionata e ricca d’impegni. Per questo ipotizzare una fuga resta azzardato. Anche se tutte le eventualità ancora sono al vaglio. Il rapporto in casa, tra parenti e amici, era ottimo. Una spalla per i colleghi, riferimento per i nuovi. Il ruolo da Presidentessa dell’Associazione non ne aveva cambiato i tratti, anzi aveva acuito le peculiarità empatiche e la disponibilità a cercare di capire gli altri. Ora devono, invece, comprendere lei per rimettere assieme i pezzi di questo intricato puzzle. Il numero di telefono, per qualsiasi tipo di segnalazione, 067001810.