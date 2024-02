Roma, scomparso da oltre una settimana: l’appello per ritrovare Philip Rogonsky

Lo cercano da oltre una settimana, da quando Philip Rogonsky è scomparso da Roma Nord dove risiede. Tanto il timore dei familiari preoccupati per le sorti del 56enne che dal 29 gennaio scorso ha fatto perdere le sue tracce.

Del caso si sta occupando la Polizia, ma anche il noto programma televisivo condotto da Federica Sciarelli, che si occupa di persone scomparse: Chi l’ha visto? che non è escluso che anche stasera, possa tornare a parlare del 56enne scomparso nel nulla da zona ponte Sant’Angelo a Roma.

Le ricerche sono concentrate a Roma Nord

La moglie e i due figli credono sia in giro per la Capitale, e in particolare nella zona di Roma Nord, tra Flaminio, Ponte Milvio e Castel Sant’Angelo. Non riescono a capire come mai sia scomparso, un’idea plausibile è che si trovi in stato confusionale. Di fatto, sembrerebbe che in questa settimana di ricerche siano anche arrivate segnalazioni e che siano anche state considerate attendibili, ma dell’uomo, per ora non si hanno notizie.

Tanta la preoccupazione di familiari e amici che continuano a lanciare appelli

Amici e familiari continuano a rinnovare l’appello perché ‘chiunque lo veda segnali a Polizia o anche a Chi l’ha visto?‘. La preoccupazione resta tanta, trattandosi di persona abitudinaria e non avvezza a colpi di testa. L’invito è di fotografarlo nel caso in cui qualcuno pensi di trovarselo di fronte.

Philip è alto 1.83, ha capelli brizzolati e occhi castani, quando è scomparso aveva un giaccone verde scuro con cappuccio, purtroppo il suo cellulare risulta spento, dovrebbe avere con se portafogli e documenti. A denunciarne la scomparsa la sera del 29 gennaio scorso è stata la moglie che aveva temuto che si fosse sentito male in strada. Al momento, però, nonostante i ripetuti appelli e le ricerche delle forze dell’ordine, ancora non si hanno notizie.