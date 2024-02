Roma, scomparso da novembre viene trovato mummificato in casa: chi era Italo Gatti

Era scomparso da mesi e di lui non si avevano avuto più notizie. Tanto che i vicini, preoccupati, si erano rivolti anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?”. E dopo gli appelli il macabro ritrovamento.

Non ha avuto purtroppo un lieto fine la storia del 76enne scomparso ormai da settimane a Roma. Nessuno lo aveva più visto, continuava a ricevere posta, e una finestra era sempre aperta. I residenti del condominio, siamo nella zona dell’Alberone, in Via degli Effetti, avevano cercato più volte di contattarlo senza tuttavia riuscirci. Quindi si erano anche rivolti alla nota trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto? per denunciarne la scomparsa.

Italo Gatti trovato morto in casa a Roma

Ieri sera i Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento dell’uomo e hanno fatto la terribile scoperta. L’uomo infatti era riverso a terra sul pavimento, senza vita. Secondo quanto si apprende il cadavere era in stato di mummificazione il che, chiaramente, suggerisce che il decesso sia avvenuto tempo fa. Già, ma quanto? Difficile infatti al momento azzardare ipotesi: dovranno essere ora gli accertamenti sul corpo a stabilire l’esatta causa della morte e soprattutto capire quando possa essere avvenuta.

Il caso a Chi l’ha visto?

A contribuire al giallo l’assenza di cattivi odori, forse mitigati proprio da quella finestra lasciata sempre aperta che aveva insospettito i vicini. Italo Gatti, questo il nome della vittima, era un maestro in pensione e, a quanto pare, non aveva nessun familiare con i quali aveva rapporti stretti. A novembre l’amministratore di condominio aveva presentato una denuncia ai Carabinieri per la sua scomparsa considerando che le sue rate erano rimaste insaldate

Sulla vicenda restano tuttavia ancora molti aspetti da chiarire. Si deve infatti all’insistenza dei vicini di casa – che avevano come detto tirato in ballo la tv e Chi l’ha visto? (che ha anche documentato l’intervento dei Vigili del Fuoco) – la scoperta del corpo senza vita dell’uomo. Di lui infatti si era perso notizia dallo scorso novembre, più di due mesi fa insomma. Da allora nessuno lo aveva più visto. Fino a ieri sera, quando è stata fatta la macabra scoperta.