Roma, scontro auto motorino a Centocelle: 19enne in codice rosso

Brutto incidente ieri a Centocelle teatro di uno scontro tra un’auto e un motorino. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti del mezzo a due ruote finiti entrambi in Ospedale. Il conducente, di soli 19 anni, è in codice rosso.

Ancora sinistri lungo le strade della Capitale, l’ultimo episodio ieri pomeriggio nella zona di Centocelle. Qui un’auto e un motociclo, sembrerebbe un motorino, sono entrati in collisione nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 23 novembre 2023. Due i feriti, di cui uno aggravatosi in seguito all’arrivo in Ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente a Centocelle giovedì 23 novembre 2023

L’impatto, in circostanze tuttora in fase di accertamento, è avvenuto lungo Viale della Primavera all’altezza di Via dei Trinchieri. Auto e scooter, che procedevano nella stessa direzione, verso la Casilina, si sono improvvisamente scontrati con gli occupanti del motorino caduti a terra. Il conducente è stato trasportato al San Giovanni inizialmente in codice giallo, tramutatosi tuttavia in codice rosso dopo l’arrivo nel nosocomio; in Ospedale, al Vannini, è finito anche il passeggero che era con lui. Alla guida della macchina, una Smart, c’era invece un uomo di 61 anni che non ha riportato conseguenze. Accompagnato anche lui in Ospedale è stato sottoposto ai controlli di rito (alcol e drug test, ndr) i cui esiti non sono ancora stati resi noti.

