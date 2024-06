Roma: “Scusi vado bene per il GRA?”, la fa salire in auto e la violenta

Violentata a Roma dopo essere salita a bordo dell’auto di uno sconosciuto che chiedeva indicazioni stradali: vittima una giovane ragazza. La vicenda shock.

Un’auto che si accosta per chiedere informazioni, a chi non è capitato? Stavolta però, dietro alla richiesta di semplici indicazioni stradali, si nascondeva uno spregevole secondo fine. Vittima di questa assurda vicenda una giovane ragazza che dall’aspettare il bus alla fermata si è trovata violentata da uno sconosciuto in una zona isolata della Capitale. Un incubo che mai avrebbe pensato di vivere ma che ha trovato comunque il coraggio di denunciare.

Violenza sessuale a Roma: l’orrore per una giovane dopo la richiesta di indicazioni stradali

I fatti risalgono all’8 maggio scorso ma la notizia è trapelata soltanto in queste ore. A finire nella trappola del malvivente è stata una giovane studentessa che nel pomeriggio di quel giorno si era recata presso una fermata dell’autobus in via della Magliana. Dopo pochi minuti tuttavia le si era accostata un’auto con un uomo a bordo che le ha chiesto indicazioni stradali per poter raggiungere l’entrata del Grande Raccordo Anulare in direzione dell’Eur.

In quei frangenti, la ragazza, grazie all’utilizzo dello smartphone, aveva fornito le informazioni all’uomo, un po’ come avremmo fatto tutti noi. L’automobilista però, approfittando del traffico in strada e indicando le macchine in fila – spazientite – dietro di lui, aveva mostrato alla ragazza il suo cellulare completamente scarico, aprendo lo sportello dell’auto e invitandola a salire per accompagnarlo.

L’orrore nella zona isolata

La giovane, presa di sorpresa e vedendolo in serie difficoltà, era dunque salita a bordo del veicolo; il soggetto, una volta ripartito con l’auto, aveva chiesto alla ragazza di poter effettuare una chiamata con il suo telefono ma, dopo aver fatto due telefonate senza risposta, lo aveva tenuto in suo possesso iniziando a farle delle avances insistenti. Ma le resistenze della giovane, ormai in preda alla paura, non hanno fermato l’uomo che a quel punto ha “scoperto le carte” puntando dritto ad una zona isolata. Ed è qui che si è consumata la violenza. Il soggetto ha poi restituito lo smartphone alla ragazza, riaccompagnandola nei pressi di Villa Bonelli, prima di dileguarsi.

L’arresto

Il suo gesto però, grazie alla Polizia, non è rimasto impunito. Gli investigatori, sulla scorta delle informazioni e delle descrizioni fornite dalla vittima, hanno svolto un’intensa attività di indagine durante la quale hanno visionato anche le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino presente sul tragitto percorso dall’uomo. In sede di denuncia, poi, i poliziotti hanno mostrato alla giovane un album fotografico con alcuni soggetti somiglianti a quello poi riconosciuto come autore del reato. Gli agenti hanno così rintracciato e identificato l’uomo: si tratta di un 39enne romano, per il quale, al termine delle attività di rito, l’Autorità Giudiziaria ha successivamente disposto la misura applicativa della custodia cautelare in carcere. Deve rispondere di violenza sessuale aggravata.