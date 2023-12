Roma, senzatetto trovata cadavere a Campo dei Fiori: a dare l’allarme i passanti

Il corpo di una donna senza vita è stato rinvenuto stamattina a Campo dei Fiori a Roma. Secondo le prime risultanze investigative si tratterebbe di una senzatetto morta per il freddo. Le temperature rigide della scorsa notte non avrebbero dato scampo alla senza fissa dimora. Ma si tratta di una prima ipotesi, che dovrà trovare conferma nelle indagini medico legali sul corpo della donna.

I passanti hanno dato l’allarme

Sul posto, chiamati dai passanti, sono accorsi i Carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. A dare supporto alle attività investigative sarà l’esame autoptico che stabilirà se la donna avesse problemi di salute pregressi che si potrebbero essere acuiti con il freddo della scorsa notte.

Torna il problema dei senzatetto a rischio con le rigide temperature invernali

Di fronte al decesso della donna torna a presentarsi il problema dei senzatetto che si trovano a fare i conti con le rigide temperature notturne invernali. Si raggomitolano in strada in giacigli di fortuna, proprio come aveva fatto la donna trovata morta stamattina. È stata trovata avvolta in una coperta nel punto in cui era solita trascorrere le sue notti, ma il freddo della scorsa notte non sembra averle dato scampo. Dai primi accertamenti sembra che fosse morta da diverse ore. Ma saranno le indagini medico-legali a dare risposte precise in merito.