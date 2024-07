Roma, serra di marijuana scoperta in zona Laurentina: in giardino piante alte oltre 1 metro

Scoperta dai Carabinieri una serra di marijuana in zona Laurentina: nei guai un uomo di 41 anni che è finito in arresto.

La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 41enne italiano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio e produzione di sostanze stupefacenti. Più nel dettaglio, una pattuglia della Stazione Carabinieri Roma Divino Amore impegnata in servizio perlustrativo per la prevenzione della criminalità diffusa, transitando in via Casale Radicelli alla periferia sud di Roma, ha proceduto al controllo d’iniziativa di un’autovettura condotta dall’indagato che è stato trovato in possesso di alcuni flaconi di liquido fertilizzante.

Insospettiti dall’insolito rinvenimento, i militari dell’Arma hanno fatto subito scattare la perquisizione domiciliare a casa dell’uomo, nel corso della quale hanno rinvenuto e sequestrato un coltello con lama intrisa di hashish, un bilancino di precisione, un barattolo contenente altri pezzi di sostanza stupefacente e, infine, una serra allestita nella cantina, dotata di varie lampade, aspiratori, timer, ventilatori e altro materiale utile per la coltivazione. Nel giardino, inoltre, sono state rinvenute e sequestrate quattro piante di cannabis alte fino a un metro e mezzo. Il 41enne è stato quindi condotto dinanzi al Tribunale di Roma che nel corso del rito direttissimo ha convalidato l’arresto.