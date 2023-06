Roma, sfondano l’ingresso della banca con mazze di ferro: ladri messi in fuga dei carabinieri

Roma. Hanno provato a mettere a segno il colpo in banca ma non ci sono riusciti. A far desistere i malviventi dai loro intenti criminali l’imminente arrivo di una pattuglia dei carabinieri. Volevano approfittare della notte per agire indisturbati ma non avevano fatto i conti con il sistema di allarme che, poco dopo, li ha costretti ad una repentina fuga, nonché a far ritorno a casa a mani vuote.

Il tentato furto e l’arrivo dei carabinieri

I fatti sono avvenuti questa notte intorno alle 23.30 in via Baldo degli Ubaldi numero 320. Qui, ignoti travisati con passamontagna e con l’uso di mazze ferrate hanno dapprima infranto la vetrata di ingresso dell’istituto di credito Compass e, poi, hanno tentato fare irruzione nel locale. Il chiaro intento era quello di fare razzia di quanto vi fosse all’interno, scappando poi con il bottino. Tuttavia, il piano dei malviventi non è andato in porto e quest’ultimi sono tornati a casa con un pugno di mosche. A far tornare i ladri sui propri passi, costringendoli a desistere dal proprio intento, il sopraggiungere di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Madonna. Pattuglia dei carabinieri allertata grazie al sistema di allarme, che ha messo in fuga i malviventi. Quest’ultimi, si sono poi dati alla fuga senza asportare nulla e sono scappati a bordo di un’auto di colore bianco.

La rapina in via Antonio Sant’Elia

Tutt’altro esito si è avuto invece domenica scorsa, quando una banda di rapinatori ha messo a segno il colpo all’interno di un supermercato. Qui i malviventi, con tanto di minacce, hanno dapprima legato e poi chiuso in bagno la cassiera. Poi, un’analoga fine è toccata anche alla guardia giurata che ha tentato di sventare il colpo. Picchiata, anch’essa è stata poi legata. I fatti sono avvenuti in via Antonio Sant’Elia intorno alle 22.30. Una volta messa a segno la rapina, i malviventi sono scappati a bordo di una Fiat Panda nera. In corso le indagini delle autorità, non è escluso che i rapinatori possano essere responsabili di altri simili episodi.