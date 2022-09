Roma, sfondano l’ingresso della farmacia con auto ariete e portano via l’incasso

Roma. Hanno utilizzato l’auto come ariete per sfondare l’ingresso della farmacia portandosi via tutto l’incasso. Un colpo ben pianificato quello messo a segno da una banda di ladri che, tuttavia, si è portata a casa un magro incasso pari, infatti, a circa 100 euro.

La dinamica

I fatti sono avvenuti in via Amico Aspertini. Qui una banda di ladri al momento non identificata ha sfondato la serranda dell’ingresso di una farmacia utilizzando l’auto come ariete. Una volta dentro i malviventi hanno portato via il registratore di cassa dell’esercizio al cui interno vi erano circa 100 euro. Messo a segno il colpo, i ladri sono dileguati.

Le indagini

La segnalazione ai militari è arrivata nella mattinata di ieri. Sul posto sono poi giunti i carabinieri di Tor Bella Monaca e quelli del nucleo operativo di Frascati. Attualmente in corso le indagini per risalire a malviventi.