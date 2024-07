Roma, sfruttamento manodopera minorile: chiuso agriturismo adibito a centro estivo

Sfruttamento della manodopera minorile e intermediazione abusiva hanno portato Polizia di Stato, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e con la Polizia Locale di Roma Capitale, a sospendere l’attività di un agriturismo in via di Marco Simone, adibito anche a centro estivo.

Tre i lavoratori in nero

Gli agenti del Distretto San Basilio hanno controllato 10 persone che lavoravano all’interno della struttura, trovandone 3 senza regolare contratto, e riscontrando la mancanza del c.d. D.V.R. – documento di valutazione dei rischi -.

Attività priva di documento di valutazione di rischi

Data la presenza di lavoratori senza contratto, la violazione delle norme di sicurezza sul posto di lavoro per mancanza del D.V.R. e la presenza di 50 persone tra adulti e bambini, è stata disposta la sospensione dell’attività dell’agriturismo.

Controlli della Polizia nella Metro

Inoltre, durante un’altra attività di controllo a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, e nello specifico presso la fermata “Ponte Mammolo” della metropolitana “linea B”, gli agenti del IV Distretto, insieme a personale del Reparto prevenzione Crimine Lazio e alle unità cinofile antidroga della Questura di Roma, hanno identificato 107 persone, di cui 51 stranieri, e accompagnato una persona presso l’Ufficio Immigrazione poiché sprovvista di documenti d’identità al fine di verificare la propria posizione sul territorio nazionale; sono stati, altresì, controllati 7 veicoli.

Gli agenti trovano nel vano ascensore cocaina e hashish

Infine, gli investigatori, sempre durante gli stessi controlli, ma in un’altra zona, nei pressi di uno stabile in via Girolamo Meghelli, all’interno di un contenitore di plastica occultato in un vano ascensore, hanno rinvenuto ben 210 dosi di cocaina e 4 di hashish, già pronte per essere messe sulla piazza di spaccio.