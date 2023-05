Roma, sgomberi in corso a San Basilio: blitz negli appartamenti Ater (FOTO)

Sgomberi in corso a San Basilio a Roma. Dalle prime ore di oggi, giovedì 4 maggio 2023, la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Roma Capitale, con l’ausilio della Sala Operativa Sociale, stanno procedendo alle operazioni di sgombero di alcuni appartamenti dell’Ater. L’intervento, mentre scriviamo, è ancora in corso.

Sgomberi oggi 4 maggio a San Basilio

Sul blitz scattato all’alba di stamani ancora non si hanno molte informazioni. Dai primi dettagli emersi le forze dell’ordine stanno procedendo allo sgombero di tre appartamenti Ater di edilizia popolare nella zona di San Basilio occupati abusivamente. Approfondimenti e ulteriori particolari nei prossimi minuti.

Altri sgomberi nel quartiere nelle scorse settimane

L’operazione di oggi segue quanto avvenuto lo scorso 13 aprile sempre a San Basilio. Quel giorno, come vi avevamo documentato in questo articolo, altri quattro appartamenti Ater erano finiti nel mirino delle forze dell’ordine. L’intervento era scattato negli immobili situati in parte in via Fabriano e in parte in via Recanati. All’interno degli appartamenti erano state individuate in quella circostanza complessivamente sette persone. E ancora. Andando ancora indietro di qualche giorno, il 5 aprile, un’altra operazione di sgombero si era svolta in via Senigallia. Due le case liberate e restituite all’Ater. Con il blitz di oggi dunque salgono dunque a nove gli immobili sgomberati e rimessi nelle disponibilità della società nelle ultime settimane; case che ora potranno così essere assegnate ai legittimi destinatari.

