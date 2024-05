Roma, sgomberi in corso a Tor Bella Monaca: nel mirino tre alloggi ATER occupati

Sgomberi in corso stamani a Roma, ancora una volta nel quadrante di Tor Bella Monaca. Sul posto stanno operando Polizia di Roma Capitale e Polizia di Stato. Secondo le prime informazioni sarebbero tre gli appartamenti, dell’Ater, oggetto delle operazioni.

Occupazioni abusive a Tor Bella Monaca, nuovo intervento per liberare – e rimettere così nelle disponibilità dell’Ater – tre alloggi popolari. Gli sgomberi sono scattati in Largo Ferruccio Mengaroni: sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri, le unità GSSU, e la Polizia di Stato. Al momento ancora non si conoscono ancora gli esiti delle operazioni.

Notizia in aggiornamento, foto in alto di repertorio