Roma, sgombero in corso nel fortino della droga: blitz alle ex officine Romanazzi

Sgombero in corso nel complesso delle ex officine Romanazzi a Roma. Dalle prime luci dell’alba in corso le operazioni di Polizia di Stato e Polizia di Roma Capitale. Nei giorni scorsi il degrado dell’area era finito anche sui media nazionali.

Operazione in corso nel complesso industriale dismesso delle ex officine Romanazzi a Roma, situato in Via di Tor Cervara 25. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia di Stato unitamente ai caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale, con questi ultimi intervenuti con il Gruppo Tiburtino a supporto per viabilità e per la gestione di eventuali situazioni di fragilità. Il blitz, secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, arriva dopo la decisione presa in sede di comitato d’ordine e sicurezza pubblica. Nei giorni scorsi la vicenda era finita anche sui media nazionali, considerando l’elevato stato di degrado in era tornata a versare l’area.

Il degrado dell’area in un servizio su Striscia la Notizia

Meno di una settimana fa del caso si era occupata anche Striscia la Notizia. L’inviata del tg satirico, Rajae Bezzaz, era riuscita ad entrare nel complesso documentando una situazione di assoluta emergenza (qui il servizio): dalle donne segregate e violentate (come testimoniato dall’Associazione “La Svolta”), fino allo spaccio praticamente a tutte le ore del giorno. E soprattutto pochi controlli delle forze dell’ordine.

La giornalista, a riprova dell’elevato stato di degrado della zona, era stata accolta del resto con lanci di bottiglia e perfino da un uomo armato di machete, prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Adesso però qualcosa si è mosso e stamattina, dopo il maxi sgombero avvenuto già quattro anni fa, è scattato il blitz i cui dettagli saranno diffusi nel corso della mattinata.

Notizia in aggiornamento