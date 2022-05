Roma, si apre una voragine in strada: sprofonda macchina asfaltatrice

Una voragine si è aperta in strada poco fa, intorno alle 14.45, a Roma, in via Pier Luigi Sagramoso, all’altezza del civico 25. A causa del cedimento del terreno, una macchina asfaltatrice è sprofondata all’interno della voragine, di circa 5 metri.

Voragine a Roma

Fortunatamente, non risultano persone coinvolte, ma è stata allertata l’azienda Italgas per verificare le tubature del gas, che si trovano sotto l’area interessata. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Prati e gli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità.