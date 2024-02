Roma, si apre voragine a Magliana: strada chiusa | FOTO

Si apre una voragine in strada a Roma, Via dei Grottoni chiusa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale della Protezione Civile e glia agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Disagi questa mattina nella Capitale nel quartiere della Magliana. Intorno alle 8.45, durante alcuni lavori in corso, è stata constatato un cedimento del manto stradale. Siamo in Via dei Grottoni: la strada in questo momento risulta chiusa al traffico nei pressi del ponte Ferroviario a partire da Via della Magliana Nuova. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile unitamente agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dell’XI Gruppo Marconi (per viabilità e messa in sicurezza). Tuttora in corso le verifiche tecniche in loco.

Chiusa per smottamento Via dei Grottoni a Roma

A segnalare l’accaduto è stato stamani il Consigliere di Fratelli D’Italia Marco Palma, che ricopre anche il ruolo di Vice Presidente del Consiglio Municipio Roma XI. Palma non esita a parlare di “quadrante senza pace” considerando che la “zona è piena di cavità e con la rete idrica da rifare“.

“Stamattina verso le ore 09 durante alcuni lavori alcuni operai hanno rilevato una cavità importante alimentata da una perdita della rete idrica”, ha spiegato il Consigliere. Adesso si cerca di indagare sulle cause del cedimento anche attraverso la video ispezione dei luoghi interessati. A questo proposito Palma ha inoltrato anche un’interrogazione in Municipio per chiedere “l’implementazione delle strumentazioni idonee agli Uffici Tecnici da utilizzare in questi casi”.

Palma (FDI): “Chiederò anche mappatura interventi ad Acea Ato 2”