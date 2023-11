Roma, si butta dall’ambulanza in corsa: 27enne in condizioni disperate

I sanitari del 118 erano intervenuti per prestare soccorso ai protagonisti di una lite, nel pomeriggio di ieri, martedì 28 novembre, ma mai avrebbero immaginato quello che sarebbe successo qualche minuto più tardi: l’uomo che avevano caricato in ambulanza si è lanciato dal veicolo in corsa e si trova ora ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Casilino di Roma.

La lite tra due stranieri e la richiesta di aiuto in Polizia

Ieri pomeriggio una discussione e poi la lite tra due cittadini stranieri in zona Quarticciolo. Fin qui niente di eclatante, purtroppo la città non è nuova a episodi del genere. Qualcuno ha assistito allo scambio un po’ troppo acceso di vedute tra due gambiani e siccome la situazione stava degenerando i passanti hanno ritenuto necessario chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Una volta scattato l’allarme gli agenti delle Volanti si sono precipitate sul posto per sedare gli animi e, in breve, sono riusciti a riportare la calma. Uno dei due litiganti sembrava, però, aver bisogno di cure ed è, perciò, stato affidato ai sanitari del 118 perché lo hanno caricato in ambulanza per procedere al trasporto in ospedale.

Il ferito ha aggredito il personale sanitario, ha aperto il portellone e s’è lanciato dall’ambulanza

Una volta che l’uomo è stato fatto salire sul mezzo di soccorso è successo l’inimmaginabile. Il ferito si è liberato dalla barella alla quale era stato assicurato e, come riporta il Messaggero, ha aggredito il personale sanitario, per poi aprire il portellone del mezzo e lanciarsi in strada. Insomma, nel giro di frazioni di secondi, è stato il caos. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare nulla per fermare la furia dell’uomo che nel cadere sull’asfalto ha riportato conseguenze gravissime. Trasportato in ospedale è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e poi ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, ma le su condizioni restano estremamente serie.