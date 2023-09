Roma, si continua a sparare: 32enne gambizzato a Ponte di Nona

A Roma si continua a sparare. E nella notte scorsa colpi di pistola sono stati esplosi a Ponte di Nona. Un 32enne è stato ferito al polpaccio della gamba sinistra con un colpo di arma da fuoco. L’allarme alla centrale operativa della Polizia è arrivato intorno alla mezzanotte e alcune volanti del Commissariato Casilino si sono precipitate sul posto, in via Alberto Luthuli dove hanno trovato la vittima.

Il 32enne gambizzato trasportato al Policlinico Casilino

Il 32enne è stato trasportato immediatamente al Policlinico Casilino per essere sottoposto alle cure del caso, mentre gli agenti di Polizia hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’agguato, ricostruire la dinamica e soprattutto stabilire il movente di quello che sembra essere stato un avvertimento o forse un regolamento di conti. Le condizioni dell’uomo non sembrano essere gravi.

Le indagini della Polizia per stabilire il movente dell’agguato

Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori. Questi ultimi, non è escluso che stiano cercando di acquisire eventuali video di videosorveglianza presenti in zona. Ma le risposte, quelle che davvero potrebbero dare una svolta alle indagini, sono riposte nell’audizione della vittima. Già nelle prossime ore il 32enne potrebbe essere interrogato e dal suo racconta gli inquirenti sperano di riuscire a estrapolare il movente dell’agguato.

A dare l’allarme sono stati i residenti che hanno sentito gli spari

Sono stati i residenti a dare l’allarme, dopo aver sentito i colpi di arma da fuoco. Qualcuno che si trovava in strada ha anche cercato di prestare le prime cure ai ferito, in attesa dell’arrivo della Polizia e dei sanitari del 118, che non hanno tardato ad arrivare sul posto. Ora non resta che capire se il 32enne, volto già noto alle forze dell’ordine, si sia reso autore di uno ‘sgarro’ o se invece ci sia altro dietro questo agguato.