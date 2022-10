Roma, si inginocchia e fa la proposta di matrimonio al fidanzato: lui si gira e scappa

Voleva essere un gesto romantico per coronare il loro amore, invece le cose hanno presa una piega decisamente insolita ed inaspettata. La protagonista di questa vicenda si chiama Gabriela Grajales e voleva stupire il fidanzato facendogli la proposta di matrimonio in uno dei luoghi più suggestivi, magici ed imponenti della Capitale. Fin qui nulla di strano se non fosse che il ragazzo all’udire quelle parole da parte della fidanzata sia scappato a gambe levate.

La proposta di matrimonio al Colosseo

Con la propria proposta Gabriela voleva stupire il fidanzato e rompere il tradizionale cliché secondo il quale deve essere sempre l’uomo a chiedere la mano della donna. Così, quest’ultima si è fatta coraggio e una volta giunti davanti all’Anfiteatro Flavio, con tanto di anello in mano, si è inginocchiata facendo al compagno la fatidica domanda, non potendo nemmeno lontanamente immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a poco.

La curiosità dei passanti

Una scena che non è passata inosservata, certamente non capita tutti i giorni di assistere a queste prove d’amore, ai presenti che, incuriositi ed emozionati, facevano ‘il tifo’ per Gabriela aspettandosi il più romantico e classico degli epiloghi, ovvero un appassionato bacio.

La fuga del fidanzato

Ma le cose non sono, purtroppo, andate nel verso sperato. Infatti, quando l’uomo ha realizzato ciò che stava accadendo — probabilmente preso da una certa ansia — si è dato alla fuga scappando a gambe levate. Grande lo sconcerto da parte dei presenti e ancor più grande l’amarezza e la tristezza che immediatamente hanno pervaso la protagonista di questa storia, che purtroppo non ha conosciuto alcun lieto fine.