Roma, si invaghisce della dipendente del bar e inizia a perseguitarla: “Era sempre qui”

Roma, i Carabinieri della Stazione Roma Monteverde Nuovo hanno arrestato un 60enne romano gravemente indiziato del reato di atti persecutori ai danni di una ragazza 37enne italiana.

Già in passato la donna, dipendente di un bar in zona Gianicolense, lo aveva denunciato. E non una, ma ben quattro volte perché le aveva fatto proposte insistenti nel tempo. E a nulla era valso fargli capire che non le interessava. Dal canto suo l’uomo ha continuato infatti nei suoi comportamenti ossessivi. Quando però lo scorso pomeriggio si è ripresentato per l’ennesima volta nel bar dove lavora, la donna, spaventata e preoccupata, ha immediatamente contattato il 112. L’uomo è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri intervenuti. L’arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli e, ad esito dell’udienza, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.