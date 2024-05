Roma, si masturba davanti all’asilo nido nell’orario di uscita dei bimbi

Inquietante quanto accaduto tra le 15 e 30 e le 16 e 30 di ieri fuori a un asilo nido su via Villa di Lucina, in zona Garbatella a Roma. Un uomo di 58 anni si stava masturbando davanti all’ingresso dell’istituto scolastico. È stato un passante che ha notato la scena, mentre dalla scuola uscivano numerosi genitori e bambini, a dare l’allarme.

La richiesta di aiuto e l’intervento della Polizia

Ad accorrere sono stati gli uomini della Polizia del Commissariato Colombo i quali, una volta sul posto, hanno individuato il 58enne alla fermata dell’autobus, a duecento metri dall’asilo nido. Quando l’uomo ha visto gli agenti ha cercato di allontanarsi velocemente per far perdere le proprie tracce. Un tentativo vano visto che i poliziotti sono riusciti in breve ad acciuffarlo e lo hanno trovato ancora con la cerniera dei pantaloni abbassata e con i genitali in bella mostra.

La ricostruzione dei fatti

Intanto gli investigatori hanno ricostruito i fatti, ascoltando sia la persona che aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine che ha riferito di quanto ha visto fuori l’asilo, sia un altro uomo che si trovava alla fermata dell’autobus e che ha raccontato di essersi messo tra il 58enne che stava continuando a porre in essere atti di autoerotismo e tre donne che si trovavano in attesa del bus.

L’arresto

Al termine delle indagini sul posto che hanno reso chiaro cosa fosse successo, la Polizia ha proceduto all’arresto del 58enne per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo resta a disposizione dell’autorità giudiziaria davanti alla quale dovrà comparire per l’udienza di convalida.