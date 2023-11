Roma, si masturba in strada vicino alla scuola in pieno giorno: i passanti lanciano l’allarme

Atti osceni in luogo pubblico, questo quanto accaduto l’altro ieri a Roma in pieno giorno. Un uomo è stato sorpreso mentre era all’interno del suo veicolo, parcheggiato in strada a due passi da una scuola, intento a compiere gesti di autoerotismo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Episodio di degrado nei giorni scorsi a Roma dove un uomo, un cittadino straniero, è stato notato da alcuni passanti mentre si stava masturbando. Come se nulla fosse. Un fatto reso ancor più grave in primo luogo dalla vicinanza di più di un Istituto Scolastico, e, seconda cosa, dall’orario, considerando che il tutto è accaduto in pieno giorno. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Atti osceni in strada, arrestato straniero in zona San Paolo

I Militari dell’Arma hanno così proceduto al fermo dell’uomo che si trovava all’interno del suo veicolo, sembrerebbe un carro attrezzi, parcheggiato tra Viale Marconi e Via Temistocle Calzecchi Onesti. Qui vicino sorgono diversi istituti scolastici, tra cui alcuni Enti che erogano corsi di studio professionali e, non molto distante, anche una scuola dell’infanzia. Va da sé che si tratta di un quadrante molto frequentato – soprattutto chiaramente da studenti e studentesse -anche perché l’uomo ha pensato bene di “intrattenersi” con gli atti di autoerotismo in pieno giorno, considerando che le segnalazioni risalgano al primo pomeriggio del 16 novembre. Ad ogni modo l’uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato così arrestato e processato per direttissima. Deve rispondere di atti osceni in luogo pubblico.

