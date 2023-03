Roma, si rompe la tubatura e l’acqua inonda via Trionfale: area transennata

Copiosa la perdita d’acqua che si è verificata ieri in zona Prati. Un vero e proprio fiume quello che scorreva lungo la strada e la cui presenza non è passata inosservata. Le immagini della copiosa fuoriuscita di acqua, infatti, sono poi finite sull’iconica pagina Instagram Welcome to Favelas. Inoltre, l’allagamento ha reso necessaria la chiusura di un tratto di via Trionfale e, come prevedibile, ha avuto inevitabili ripercussioni sulla circolazione stradale. Con tutta probabilità, alla base della perdita un guasto alle condutture. Per mettere in sicurezza l’area sono poi giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale, i pompieri e i tecnici Acea.

L’allagamento ieri in zona Prati: chiuso un tratto di via Trionfale

L’allagamento è avvenuto nella tarda serata di ieri, lunedì 20 marzo. Siamo in zona Prati e precisamente all’altezza del civico 168 quando, presumibilmente, a causa di un guasto alle tubature, una copiosa perdita d’acqua ha interessato la zona, rendendo necessario anche la chiusura di un tratto di via Trionfale. Tale circostanza, inevitabilmente, ha avuto conseguenze sulla normale viabilità della zona. Segnalato l’accaduto, sul posto sono poi giunti gli agenti della Polizia Locale del I gruppo Prati i tecnici di Acea e i Vigili del Fuoco che hanno effettuato alcuni interventi per verificare la stabilità del terreno dove si è verificata la perdita.

Le ripercussioni sul traffico

Come anticipato, la copiosa perdita d’acqua avvenuta ieri in zona Prati ha reso necessaria anche la chiusura di un tratto di via Trionfale. Circostanza quest’ultima che ha avuto ripercussioni sulla normale mobilità della zona. Nella fattispecie, i vigili del fuoco accorsi sul posto hanno predisposto il transennamento dell’area interessata dalla fuoriuscita di acqua e chiuso successivamente al traffico la strada, all’altezza di via San Tommaso d’Acquino in direzione di Villa Miani. Oltre ai pompieri presenti anche gli agenti della polizia locale ed i tecnici di Acea i quali hanno cominciato i lavori per riparare il guasto e far tornare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile.