Roma, si sente male e finisce contro un muro: morto

Si trovava a bordo della sua auto, una Ford Fiesta, quando, molto probabilmente, ha accusato un malore e si è andato a schiantare contro un muro. Una domenica che sarebbe dovuta essere come tante e che, invece, si è trasformata in un incubo. E’ successo a Roma, in via della Magliana, all’incrocio con via delle Vigne.

Roma: ha un malore e si schianta contro un muro

E’ morto così, a soli 63 anni, un uomo che ieri mattina, intorno alle 11.40, si trovava a bordo della sua vettura quando si è sentito male, ha perso probabilmente il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro. Per lui non c’è stato nulla da fare, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La macchina è stata posta sotto sequestro come da prassi, la salma traslata all’ospedale Policlinico Tor Vergata. Sul posto sono intervenuti i caschi bianchi dell’XI Gruppo Marconi, ma ora sarà solo l’autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso.