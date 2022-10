Roma, si sente male sulla metro: servizio rallentato tra Termini e Jonio

Roma. Momenti di paura per un uomo colto da un malore improvviso in metropolitana. Scattato l’allarme il passeggero è stato subito soccorso. Per permettere i necessari e tempestivi soccorsi, l’accaduto ha dato luogo a dei rallentamenti sulla linea in direzione Jonio/ Rebibbia.

Malore improvviso in metropolitana

Si è sentito male mentre stava viaggiando in metropolitana. Secondo quanto si apprende, dovrebbe trattarsi di una persona anziana. Pallido e con gli occhi chiusi, il passeggero è stato subito soccorso. A seguito dell’accaduto il treno è rimasto fermo presso la stazione Termini, accumulando ritardi in direzione Rebibbia/Jonio. Quest’ultimi sono in fase di normalizzazione.