Roma, si ubriaca e precipita dal ponte: morto 29enne

L’allarme è scattato nelle prime ore di stamattina, mercoledì 15 maggio. Alcuni passanti hanno visto il corpo di un uomo riverso sulla banchina del Lungotevere, tra i ponti Sisto e Garibaldi a Trastevere, a poca distanza dall’Isola Tiberina e hanno dato l’allarme al numero unico d’emergenza, il 112.

L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri si sono precipitati sul posto e hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo che in breve è stato identificato. Si trattava di un 28enne di origini svedesi che aveva raggiunto la Capitale per una vacanza. Il rinvenimento del cadavere, nell’immediatezza, ha aperto tanti interrogativi. Ma le indagini, utili a ricostruire l’accaduto, si sono concluse in breve e hanno fatto chiarezza sulla dinamica dei fatti.

Le immagini di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire l’accaduto

I militari, grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza di zona, sono riusciti nel giro di pochissimo a stabilire cosa sia successo al giovane turista. I video hanno permesso di far constatare che alle 5. 40 di stamattina il 28enne barcollava, evidentemente in stato di ebbrezza alcolica, in prossimità del parapetto, finché ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Un volo di circa 15 metri che non ha dato scampo al turista svedese.

La dinamica è stata subito chiara

Vista l’evidenza dei fatti è da escludere che sul caso la Procura di Roma abbia intenzione di aprire un fascicolo di indagine, si ritiene verosimile che la salma sia messa subito a disposizione dei familiari che in queste ore i Carabinieri stanno cercando di contattare per comunicare loro la tragedia.